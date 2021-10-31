Куман отказался простить «Барселоне» часть отступных

После поражения от «Райо Вальекано» (0:1) руководство «Барселоны» отправило в отставку главного тренера Рональда Кумана. Сейчас стороны ведут переговоры по сумме компенсации за досрочный разрыв контракта. По данным Diario Sport, боссы каталонского клуба предложили голландцу пойти на уступки и получить на свой счет 7-8 млн евро вместо прописанных в контракте 12 миллионов. В то же время Куман не намерен дарить бывшему клубу ни цента и намерен получить всю сумму, аргументируя это тем, что сумма зафиксирована на бумаге, пускай даже контракт заключало прежнее руководство клуба.

Эта выплата может ухудшить финансовую ситуацию в клубе, который терпит масштабные убытки и потерял лидеров.