«Барселона» продолжает торги с Куманом – тренер хочет получить 12 миллионов евро и бонусы одним траншем уже сейчас

После своего увольнения с должности главного тренера «Барселоны» Рональд Куман сообщил руководству каталонцев, что он не собирается прощать клубу часть неустойки, сумма которой составляет 12 миллионов евро.

Как оказывается, стороны до сих пор не смогли договориться о системе выплат указанной задолженности за досрочное расторжение контракта. По информации журналиста Жерара Ромеро, «сине-гранатовые» продолжают торги с Куманом.

Правда, голландский специалист настаивает на своем – он отказал в предложении «Барселоны» выплатить 7,5 миллионов евро двумя переводами и хочет получить не только 12 миллионов одним траншем уже сейчас, а и бонусы, которые ему полагаются за прошлый сезон.