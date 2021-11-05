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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» продолжает торги с Куманом – тренер хочет получить 12 миллионов евро и бонусы одним траншем уже сейчас

05 Ноября 2021 • 17:26 Комментировать (1)
Сельта
...
Барселона
3.40 3.60 2.10
06.11 18:15

После своего увольнения с должности главного тренера «Барселоны» Рональд Куман сообщил руководству каталонцев, что он не собирается прощать клубу часть неустойки, сумма которой составляет 12 миллионов евро.

Как оказывается, стороны до сих пор не смогли договориться о системе выплат указанной задолженности за досрочное расторжение контракта. По информации журналиста Жерара Ромеро, «сине-гранатовые» продолжают торги с Куманом.

Правда, голландский специалист настаивает на своем – он отказал в предложении «Барселоны» выплатить 7,5 миллионов евро двумя переводами и хочет получить не только 12 миллионов одним траншем уже сейчас, а и бонусы, которые ему полагаются за прошлый сезон.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
05 Ноября 2021 в 18:05
Если нету в доме денех, привяжите к попе веник...
Знатно Рони нагнул барсюков))))

Комменты типа...а вот в МЮ...финансовому состоянию барсы никак не помогут...а посему абсолютно бесполезны)))
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