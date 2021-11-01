Стало известно, когда Хави сможет приступить к работе в «Барселоне»

Согласно различным слухам, президент «Барселоны» Жоан Лапорта отправился в Саудовскую Аравию, чтобы договориться с «Аль-Саддом» по переходу Хави. Однако, даже если каталонцам удастся оформить сделку в ближайшие дни, специалист приступит к работе в испанском гранде не раньше конца следующей недели.

Дело в том, что «Аль-Садд» ни в коем случае не отпустит наставника до 4-го ноября. Тогда команда будет проводить важный матч во внутреннем первенстве и руководство хочет, чтобы футболистами руководил Хави.

Таким образом, экс-полузащитник «сине-гранатовых» прилетит в Каталонию лишь в понедельник, во время паузы на международные поединки. Поэтому, дебют Хави на тренерском мостике «Барселоны» стоит ждать аж в игре с «Эспаньолом» 20-го ноября.