Тренер «Барселоны» назвал причину упущенной победы над «Сельтой»

Серхи Бархуан, который последние две недели пребывал в роли исполняющего обязанности главного тренера «Барселоны», прокомментировал результат матча своей команды против «Сельты», в котором «сине-гранатовые» упустили преимущество в три мяча по ходу поединка.

«Сложно работать в таких условиях, у нас много кадровых проблем из-за травм. Дошло до того, что приходится выпускать на поле детей. Как можно на что-то рассчитывать, если не хватает игроков? Не хотелось бы, чтобы подобное повторялось», - заявил наставник в интервью Marca.

Напомним, что «Барселона» испытывает огромные проблемы в чемпионате, отставая от мадридского «Реала» уже на семь пунктов, при этом у «сливочных» еще игра в запасе.