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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Барселоны» назвал причину упущенной победы над «Сельтой»

06 Ноября 2021 • 21:18 Комментировать (1)
Сельта
3:3
Барселона
окончен

Серхи Бархуан, который последние две недели пребывал в роли исполняющего обязанности главного тренера «Барселоны», прокомментировал результат матча своей команды против «Сельты», в котором «сине-гранатовые» упустили преимущество в три мяча по ходу поединка.

«Сложно работать в таких условиях, у нас много кадровых проблем из-за травм. Дошло до того, что приходится выпускать на поле детей. Как можно на что-то рассчитывать, если не хватает игроков? Не хотелось бы, чтобы подобное повторялось», - заявил наставник в интервью Marca.

Напомним, что «Барселона» испытывает огромные проблемы в чемпионате, отставая от мадридского «Реала» уже на семь пунктов, при этом у «сливочных» еще игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Бархуан
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
06 Ноября 2021 в 21:41
ну выпустил бы Коута с Люком Де Йонгом. неизвестно, сыграют ли они при Хави. и не дети уже.
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окончен Сельта 3:3 Барселона
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06.11  23:00 Реал Мадрид ... Райо Вальекано 1.43 5.2 7
07.11  16:00 Вильярреал ... Хетафе 1.61 3.85 6.4
07.11  18:15 Валенсия ... Атлетико М 4.4 3.45 1.92
07.11  20:30 Осасуна ... Реал Сосьедад 2.9 3.25 2.6
07.11  20:30 Мальорка ... Эльче 1.94 3.3 4.5
07.11  23:00 Бетис ... Севилья 2.95 3.2 2.55
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