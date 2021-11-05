«Игры в манипуляцию»: «Барселона» отрицает, что заплатит «Аль-Садду» 5 миллионов евро за Хави

Сегодня пресс-служба катарского «Аль-Садда» выступила с заявлением об уходе наставника Хави Эрнандеса в «Барселону». Клуб у себя на официальном сайте сообщил, что достиг договоренности с каталонцами, согласно которой испанский гранд выплатит пять миллионов евро отступных.

Как оказалось, эта информация не соответствует действительности. Журналисты местного издания Mundo Deportivo разузнали, что «сине-гранатовые» были шокированы действиями «Аль-Садда». Это и стало причиной отсутствия каких-либо анонсов в расположении «Барселоны».

Согласно источнику, стороны до сих пор не договорились о сумме компенсации, а руководство «Аль-Садда» решило подобным путем оказать давление на представителей каталонцев, которые до сих пор пребывают в Катаре.