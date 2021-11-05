​Тренер «Барселоны» прокомментировал странную ситуацию с Хави

«Аль-Садд» уже объявил о переходе Хави на должность главного тренера «Барселоны», но каталонский клуб до сих пор молчит. О странной ситуации с тренером высказался исполняющий обязанности тренера «сине-гранатовых» Серхи Бархуан.

- «Аль-Садд» уже сделал заявление, но «Барселона» - ещё нет. Нужно подождать, пока всё будет согласовано. У меня хорошие отношения с Хави. Если я понадоблюсь ему, то буду рад помочь, - высказался Бархуан на пресс-конференции в пятницу.

В субботу «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Сельты». Игра стартует в 18:15 по московскому времени.