Лапорта подтвердил, что Хави возглавит «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что экс-хавбек команды Хави в скором времени займет пост главного тренера.

До этого стало известно, что Хави больше не возглавляет катарский «Аль-Садд».

Ранее делегация каталонского клуба приземлилась в Катаре, где провела переговоры с руководством «Аль-Садда». По данными СМИ, каталонцам придется заплатить катарскому клубу 5 млн евро за Хави.

«Хави возглавит команду. Это решение окончательное. Мы подписываем нужные документы», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

5 ноября катарский клуб официально объявил об уходе Хави.

Напомним, 6 ноября «Барселоне» в рамках Ла Лиги предстоит сразиться в гостях с «Сельтой».