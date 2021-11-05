Дель Боске назвал Хави идеальным человеком для работы в «Барселоне»

В пятницу, 5-го ноября, «Аль-Садд» официально объявил об уходе с поста главного тренера команды Хави Эрнандеса – катарский клуб уладил все детали перехода испанского специалиста в «Барселону», где он и продолжит свою деятельность.

Экс-наставник сборной Испании Висенте дель Боске поделился своими впечатлениями от назначения своего бывшего подопечного на такую ответственную должность. «Думаю, что Хави – идельный человек для работы в «Барселоне». На самом деле, он является отличным тренером. Он готов к подобному вызову», - цитирует дель Боске издание Onda Cero.

Уточним, что Хави приступит к выполнению своих обязанностей уже на следующей неделе, а завтра в игре против «Сельты» каталонцами все также будет руководить Серхи Бархуан.