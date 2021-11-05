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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дель Боске назвал Хави идеальным человеком для работы в «Барселоне»

05 Ноября 2021 • 14:34 Комментировать
Сельта
...
Барселона
3.55 3.60 2.05
06.11 18:15

В пятницу, 5-го ноября, «Аль-Садд» официально объявил об уходе с поста главного тренера команды Хави Эрнандеса – катарский клуб уладил все детали перехода испанского специалиста в «Барселону», где он и продолжит свою деятельность.

Экс-наставник сборной Испании Висенте дель Боске поделился своими впечатлениями от назначения своего бывшего подопечного на такую ответственную должность. «Думаю, что Хави – идельный человек для работы в «Барселоне». На самом деле, он является отличным тренером. Он готов к подобному вызову», - цитирует дель Боске издание Onda Cero.

Уточним, что Хави приступит к выполнению своих обязанностей уже на следующей неделе, а завтра в игре против «Сельты» каталонцами все также будет руководить Серхи Бархуан.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Висенте Дель Боске
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