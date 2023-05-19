Стало известно, почему уход Спаллетти из «Наполи» маловероятен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти вряд ли покинет клуб грядущим летом.

На днях в СМИ появились известия о возможном уходе 64-летнего наставника сразу после завершения чемпионского сезона: Спаллетти хотел получить вознаграждение за свою работу в виде улучшенного контракта, но вместо этого президент клуба Аурелио де Лаурентис активировал пункт автоматической пролонгации на текущих условиях.

Между тренером и главой «Наполи» растёт напряжение, что, как сообщалось, может стать причиной скорого прекращения сотрудничества. По данным Radio Kiss Kiss Napoli, такой расклад почти исключён, поскольку для преждевременного прекращения контракта Спаллетти придётся выплатить клубу неустойку в размере 8 млн евро.