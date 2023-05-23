Маротта: «Индзаги остаётся - 100 процентов»

Администратор миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что в следующем сезоне клуб будет тренировать Симоне Индзаги - после последних успехов «Интера» сомнения в его качествах отпали и у руководства клуба.

- Мы и не собирались увольнять Симоне Индзаги. Он усилил свои позиции, это очевидно. Он останется с нами, это сто процентов. Индзаги будет тренировать «Интер» в следующем сезоне, - цитирует слова Маротты итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним ,что Симоне Индзаги тренирует миланский клуб с 2021 года, он заменил ушедшего в английскую Премьер-лигу Антонио Конте.