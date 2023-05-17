Клопп попросил руководство «Ливерпуля» подписать Бареллу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть в своей команде полузащитника миланского «Интера» Николо Бареллу. По информации от Caught Offside, немецкий специалист уже попросил руководство клуба подписать ему итальянца в ближайшее трансферное окно.

«Интер» не намерен продавать Бареллу в грядущее межсезонье, но выгодное предложение может заставить «нерадзурри» передумать. Источник сообщает, что суммы в размере 80 миллионов евро может быть достаточно для того, чтобы провернуть сделку.

26-летний Николо Барелла отметился 5 голами и 6 ассистами в нынешнем розыгрыше Серии А.