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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Интера» Чжан: «Лукаку ещё перед началом сезона сказал, что мы дойдём до финала Лиги чемпионов»

17 Мая 2023 • 09:31 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
21.05 19:00

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан рассказал о беседе с нападающим Ромелу Лукаку перед стартом нынешнего сезона. Бельгиец сказал главе «нерадзурри», что клуб в этой кампании дойдёт до финала Лиги чемпионов. Обыграв вчера «Милан», «Интер» действительно вышел в свой первый финал Лиги чемпионов с 2010 года.

«Если бы вы сказали мне, что мы доберёмся в этом сезоне до финала Лиги чемпионов, я бы не поверил. Единственный человек, который верил изначально – это Ромелу Лукаку. Он сказал мне это сразу, как вернулся в команду», – цитирует Дзанга Sky Sports.

Лукаку играет за «Интер» на правах аренды из «Челси». На счету бельгийца 8 голов и 5 ассистов в нынешнем розыгрыше Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Стивен Чжан
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