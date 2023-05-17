Президент «Интера» Чжан: «Лукаку ещё перед началом сезона сказал, что мы дойдём до финала Лиги чемпионов»

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан рассказал о беседе с нападающим Ромелу Лукаку перед стартом нынешнего сезона. Бельгиец сказал главе «нерадзурри», что клуб в этой кампании дойдёт до финала Лиги чемпионов. Обыграв вчера «Милан», «Интер» действительно вышел в свой первый финал Лиги чемпионов с 2010 года.

«Если бы вы сказали мне, что мы доберёмся в этом сезоне до финала Лиги чемпионов, я бы не поверил. Единственный человек, который верил изначально – это Ромелу Лукаку. Он сказал мне это сразу, как вернулся в команду», – цитирует Дзанга Sky Sports.

Лукаку играет за «Интер» на правах аренды из «Челси». На счету бельгийца 8 голов и 5 ассистов в нынешнем розыгрыше Серии А.