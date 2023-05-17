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Чемпионат Италии. Серия А

Джеррард: «Онана напоминает мне Эдерсона»

17 Мая 2023 • 10:40 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
21.05 19:00

Экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард остался под впечатлением от выступлений голкипера «Интера» Андре Онана во вчерашнем дерби с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, камерунец вчера провёл свой восьмой сухой матч в нынешнем розыгрыше самого престижного еврокубка. Онана впервые в своей карьере вышел в финал Лиги чемпионов, ведь его команда обыграла «Милан» по сумме двух матчей 3:0.

«Онана может носить десятый номер, он напоминает мне Эдерсона. Его постоянно прессингуют, но Андре всё время смотрится спокойным и собранным. Он может отдавать как длинные, так и короткие передачи. Мне понравилось наблюдать за Онана. Андре – фантастический голкипер», – цитирует Джеррарда журналист Саймон Филлипс.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стивен Джеррард Андре Онана Эдерсон Мораес
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