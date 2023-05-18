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Чемпионат Италии. Серия А

Ким Мин Джэ заинтересовал ещё один топ-клуб

18 Мая 2023 • 21:21 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
1 2.80 X 3.30 2 2.55
21.05 19:00

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ стал трансферной целью «Пари Сен-Жермен».

Фаворитом в борьбе за 26-летнего футболиста считается «Манчестер Юнайтед», готовый подписать южнокорейца примерно за 60 млн евро. Как информирует Football Italia со ссылкой на французские СМИ, конкуренцию «красным дьяволам» составит «ПСЖ». «Наполи» рассчитывает продлить соглашение со своим лидером, чтобы избежать его ухода грядущим летом.

Ким Мин Джэ провёл 43 матча за неаполитанцев во всех турнирах текущей кампании, дважды отметившись забитым мячом и дважды ассистировав товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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