Спаллетти: «У «Наполи» большое будущее»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что у клуба из Неаполя большое будущее.

«Сложно начинать тренировать команду, которую все ставят на восьмое место, а она берёт и становится чемпионом. Два дня назад я сказал, что у «Наполи» большое будущее, готов повторить это и сейчас, клуб предпринял правильные шаги для построения команды. Думаю, что сейчас мне гораздо легче работать, чем в самом начале прихода в «Наполи».

Президент сказал мне, что хочет выиграть Лигу чемпионов, потому что именно он вывел этот клуб на такой высокий уровень, у него серьёзные амбиции», - приводит слова Спаллетти Football Italia.