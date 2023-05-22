Индзаги ответил на вопрос о своём будущем в «Интере»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями о своём положении в клубе.

После выхода «нерадзурри» в финал Лиги чемпионов президент клуба Стивен Чжан заявил, что Индзаги никуда не уйдёт летом.

«Я очень рад, что в «Интере» в меня верят, но этот сезон ещё не завершён – нам предстоит провести два финала, один из которых состоится уже совсем скоро. Это будет наш пятый финал за два года, что, конечно, помогает команде расти. Я ещё не обсуждал с клубом своё будущее», – цитирует Football Italia Индзаги, высказавшегося после поражения в воскресном поединке Серии А с «Наполи» (1:3).

24 мая «Интер» сыграет в финале Кубка Италии с «Фиорентиной». 10 июня состоится финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».