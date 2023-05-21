«Наполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Интер Милан
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Протокол игры
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Элмас Эльиф•Зелиньски Пётр•Кварацхелия Хвича•Осимхен Виктор
Онана Андре•Д'Амброзио Данило•Де Врей Стефан•Бастони Алессандро•Белланова Рауль•Гальярдини Роберто•Аслани Кристьян•Барелла Николо•Госенс Робин•Лукаку Ромелу•Корреа Хоакин
21 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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