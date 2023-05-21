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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

21 Мая 2023 • 18:30 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
1 2.15 X 3.50 2 3.50
Через 0 ч. -1 мин.

В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Интер».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Наполи0:0Интер Милан
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЭлмас ЭльифЗелиньски ПётрКварацхелия ХвичаОсимхен Виктор
Запасные: Распадори ДжакомоЗедадка КаримН'Домбеле ТангайМарфелла ДавидеРуй МариуГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиПолитано МаттеоЖуан ЖезусДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме ДиегоСимеоне Джованни
Онана АндреД'Амброзио ДанилоДе Врей СтефанБастони АлессандроБелланова РаульГальярдини РобертоАслани КристьянБарелла НиколоГосенс РобинЛукаку РомелуКорреа Хоакин
Запасные: Чалханоглу ХаканМартинес ЛаутароКордац АлексДармиан МаттеоСтанкович АлександерEbenezer AkinsanmiroАчерби ФранческоБрозович МарселоХанданович СамирДюмфрис ДензелДимарко ФедерикоДжеко Эдин
21 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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