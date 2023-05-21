Спаллетти намекнул на уход из «Наполи»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти дал понять, что в скором времени покинет свой пост.

После победы над «Интером» в матче Серии А (3:1) специалист, общаясь со СМИ на пресс-конференции, произнёс слова, которые вряд ли добавили оптимизма болельщикам «Наполи»: «Если ты не уверен, что можешь отдать всё, чего заслуживают эти люди, то правильнее всего будет обдумать ситуацию и принять соответствующее решение», – цитирует TuttoNapoli Спаллетти.

Ранее, напомним, стало известно о разногласиях между тренером и президентом «Наполи» Аурелио де Лаурентисом. Последний, комментируя ситуацию, заявил, что «не хочет подрезать крылья» рулевому.