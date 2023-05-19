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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти может уйти из «Наполи» после первого чемпионства за 33 года

19 Мая 2023 • 14:09 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
1 2.80 X 3.30 2 2.55
21.05 19:00

Лучано Спаллетти в этом сезоне привёл «Наполи» к первому с 1990 года титулу чемпиона Италии. Впрочем, 64-летний специалист может покинуть клуб. Как сообщает Sport Face со ссылкой на Corriere dello Sport, Спаллетти хочет уйти из «Наполи» на фоне испортившихся отношений с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.

Отмечается, что Спаллетти не просто так отсутствовал на пресс-конференции, которая проходила накануне.

Ранее сообщалось о том, что де Лаурентис в ходе пресс-конференции избегал упоминания Спаллетти.

Добавим, что в своё время Лучано Спаллетти работал в России у руля «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Аурелио Де Лаурентис Наполи
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