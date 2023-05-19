Спаллетти может уйти из «Наполи» после первого чемпионства за 33 года

Лучано Спаллетти в этом сезоне привёл «Наполи» к первому с 1990 года титулу чемпиона Италии. Впрочем, 64-летний специалист может покинуть клуб. Как сообщает Sport Face со ссылкой на Corriere dello Sport, Спаллетти хочет уйти из «Наполи» на фоне испортившихся отношений с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.

Отмечается, что Спаллетти не просто так отсутствовал на пресс-конференции, которая проходила накануне.

Ранее сообщалось о том, что де Лаурентис в ходе пресс-конференции избегал упоминания Спаллетти.

Добавим, что в своё время Лучано Спаллетти работал в России у руля «Зенита».