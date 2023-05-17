Бывший футболист «Кубани» Вильям Бонавентура в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от игры Генриха Мхитаряна за миланский «Интер».

«Генрих Мхитарян – мой большой друг, я помню времена, когда мы играли вместе за донецкий «Металлург». Тогда мы часто ужинали вместе. Генрих был спокойным и очень умным парнем, а ещё невероятным талантом. Уже тогда было понятно, что он станет суперзвездой. У Генриха была блестящая карьера, а сейчас он в финале Лиги чемпионов. Мне очень приятно, что он забил важный гол «Милану».

Его игра сильно изменилась с тех пор?

«Я был удивлён, наблюдая за ним в «Интере». Генрих всегда был тонким футболистом, который много создавал моментов себе и партнёрам, а в тех матчах, что я видел, он проделывал какой-то невероятный объём работы, и это в его возрасте. Генрих – феноменальный футболист».

Есть ли у «Интера» шансы в финале?

«Давайте дождёмся дня игры, в финале есть шансы у всех. Очень надеюсь, что Генрих не травмировался, а просто сказалась усталость. Мечтаю, чтобы он сыграл в финале.