Лукаку – лучший в Серии А по голам с начала апреля

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку сумел набрать привычную форму к концу сезона.

В сегодняшней встрече с «Наполи» гол бельгийца на 82-й минуте едва не позволил «нерадзурри» добыть ничью в меньшинстве в выездном матче с чемпионами, однако неаполитанцы провели ещё два мяча, вырвав победу. На счету Лукаку шесть взятий ворот в Серии А с начала прошлого месяца, что, как отмечает Opta, является лучшим показателем в турнире на данном отрезке наряду с результатом Лаутаро Мартинеса, также выступающим за «Интер».

Напомним, что Ромелу Лукаку арендован у лондонского «Челси». До апреля в активе 30-летнего игрока было всего два точных удара в текущем розыгрыше Серии А.