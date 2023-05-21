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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку – лучший в Серии А по голам с начала апреля

21 Мая 2023 • 21:10 Комментировать
Наполи
3:1
Интер Милан
окончен

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку сумел набрать привычную форму к концу сезона.

В сегодняшней встрече с «Наполи» гол бельгийца на 82-й минуте едва не позволил «нерадзурри» добыть ничью в меньшинстве в выездном матче с чемпионами, однако неаполитанцы провели ещё два мяча, вырвав победу. На счету Лукаку шесть взятий ворот в Серии А с начала прошлого месяца, что, как отмечает Opta, является лучшим показателем в турнире на данном отрезке наряду с результатом Лаутаро Мартинеса, также выступающим за «Интер».

Напомним, что Ромелу Лукаку арендован у лондонского «Челси». До апреля в активе 30-летнего игрока было всего два точных удара в текущем розыгрыше Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Лаутаро Мартинес
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