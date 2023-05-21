Спаллетти прокомментировал победу над «Интером»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался после успеха в матче с «Интером» (3:1).

Чемпионы взяли верх, проведя в большинстве весь второй тайм. Победный гол неаполитанцев был забит на 85-й минуте усилиями Джованни ди Лоренцо.

«Интер» был единственной командой, которую мы не обыгрывали, и сейчас для нас важна такая статистика. Мы хотим завершить сезон лучшими по забитым, пропущенным мячам и во всём остальном, чтобы закрепить наш успех.

Моё будущее? Я ничего не жду от клуба, всё определено. Мы с де Лаурентисом провели беседу, обсудили положение дел, но никаких переговоров не было», – цитирует Football Italia Спаллетти.