Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти прокомментировал победу над «Интером»

21 Мая 2023 • 22:03 Комментировать (1)
Наполи
3:1
Интер Милан
окончен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался после успеха в матче с «Интером» (3:1).

Чемпионы взяли верх, проведя в большинстве весь второй тайм. Победный гол неаполитанцев был забит на 85-й минуте усилиями Джованни ди Лоренцо.

«Интер» был единственной командой, которую мы не обыгрывали, и сейчас для нас важна такая статистика. Мы хотим завершить сезон лучшими по забитым, пропущенным мячам и во всём остальном, чтобы закрепить наш успех.

Моё будущее? Я ничего не жду от клуба, всё определено. Мы с де Лаурентисом провели беседу, обсудили положение дел, но никаких переговоров не было», – цитирует Football Italia Спаллетти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
21 Мая 2023 в 22:22
Бла....бла....бла......все определено, но ничего не решено.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торино Торино
Фиорентина Фиорентина
1
1
2.80 3.20 2.70
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Интер Милан Интер Милан
3
1
2.49 3.35 2.95
Видео
87 мин
Удинезе Удинезе
Лацио Лацио
0
1
3.30 3.50 2.22
Видео
22.05.23 в 19:30
Рома Рома
Салернитана Салернитана
1.41 4.90 8.00
Видео
22.05.23 в 21:45
Эмполи Эмполи
Ювентус Ювентус
4.60 3.75 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
23:23 · Италия. Серия А
Спаллетти намекнул на уход из «Наполи»
22:20 · Италия. Серия А
Индзаги – о поражении от «Наполи»: «У меня нет претензий к игрокам» 1
22:03 · Италия. Серия А
Спаллетти прокомментировал победу над «Интером» 1
21:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о Кокорине: Я считаю, что ему лучше остаться в Европе
21:52 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» не предлагал 80 млн евро за Влаховича»
21:10 · Италия. Серия А
Лукаку – лучший в Серии А по голам с начала апреля
20:57 · Италия. Серия А
«Наполи» забил три мяча в ворота «Интера» 6
19:13 · Италия. Серия А
Моуринью пришёл на финальный матч российского теннисиста
18:31 · Англия. Премьер-лига
Моуринью выбрал новичка для «Ромы»
18:30 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
17:57 · Италия. Серия А
«Торино» с «Фиорентиной» поделили очки, Миранчук отыграл полчаса
17:06 · Италия. Серия А
Погба: Я не сдамся и вернусь сильнее
16:54 · Италия. Серия А
Пиоли ушёл от ответа на вопрос, останется ли де Кетеларе в «Милане»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма, которую «Челси» готов заплатить за Влаховича 1
16:21 · Италия. Серия А
Жиру: «Горжусь этой командой»
Все новости
Рекомендуем