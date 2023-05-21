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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» забил три мяча в ворота «Интера»

21 Мая 2023 • 20:57 Комментировать (6)
Наполи
3:1
Интер Милан
окончен

В центральном матче 36-го тура Серии А «Наполи» играл против «Интера». Чемпионы, несмотря на отсутствие мотивации, доминировали в споре с финалистом Лиги чемпионов. Андре-Франк Замбо-Ангисса с разворота пробил рядом с дальней штангой. На 41-й минуте Роберто Гальярдини подвел гостей, получив вторую желтую карточку. Замбо-Ангисса добился своего после перерыва, и снова с разворота он стрелял, но уже результативно. В ответ Дензел Дюмфрис головой пробил над голкипером, но с ленточки мяч выбил защитник. Вскоре Ромелу Лукаку сыграл на опережение и переправил мяч в сетку после прострела Федерико Димарко. Спустя три минуты Джованни ди Лоренцо метров с 22 закрутил мяч в девятку и принес победу «Наполи». На последней минуте хозяева втроем вывалились на одного защитника, и Джанлука Гаэтано забил третий гол - 3:1.

«Наполи» давно чемпион, а «Интер» остается на третьей строчке, прервав победную серию.

Протокол игры  
Наполи3:1Интер Милан
(1:0) Замбо-Ангисса Андре-Франк67'  
  82'Лукаку Ромелу (1:1)
(2:1) Ди Лоренцо Джованни85'  
(3:1) Гаэтано Джанлука90'  
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ Ким 74' (Жуан Жезус ( 74') Оливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 83' (Гаэтано Джанлука ( 83') Элмас Эльиф  64' 70' (Распадори Джакомо ( 70') Осимхен Виктор 69' (Симеоне Джованни ( 69') Кварацхелия Хвича 83' (Политано Маттео ( 83')
Запасные: Зедадка КаримН'Домбеле ТангайМарфелла ДавидеРуй МариуБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме Диего
Онана АндреД'Амброзио ДанилоДе Врей СтефанБастони Алессандро 58' (Ачерби Франческо ( 58') Белланова Рауль 74' (Димарко Федерико ( 74') Барелла Николо 58' (Брозович Марсело ( 58') Аслани КристьянГальярдини Роберто  19'  41'Госенс Робин 80' (Мартинес Лаутаро ( 80') Лукаку РомелуКорреа Хоакин 74' (Дюмфрис Дензел ( 74')
Запасные: Чалханоглу ХаканКордац АлексДармиан МаттеоСтанкович АлександерАкинсанмиро ЭбенезерХанданович СамирДжеко Эдин
21 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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InterSan
21 Мая 2023 в 21:15
Галя.....еперный насос.......валял бы ты дурака в другом месте........Очко проиграли. Вечером свое отдавать будешь.
Fire_Starter
21 Мая 2023 в 21:33
Все под контролем братец, хрен с ним с этим очком, 😁 у нас впереди кубок вот, что важно. Бляха одиннадцать матчей прлфукали до этого, всем раздали балы, пусть наполитанцы тож порадуются 😁😁.
InterSan
21 Мая 2023 в 21:40
Пусть порадуются. Но, если Милан нагнет Бабку - они будут выше нас, а у нас игра против Аталанты.
Fire_Starter
21 Мая 2023 в 21:48
Бабку обещали завтра пнуть под зад😁, а милан в любом случае голодный сейчас до побед. Бабка будет демотивирована, настрой пропадёт. Милан выиграет. Аталанта для нас не проблема. Главное сейчас за кубок зарубиться, а дальше все будет хорошо.
InterSan
21 Мая 2023 в 21:49
Надеюсь. Посмотрим. Верим в Команду.
Forza Inter.
Fire_Starter
21 Мая 2023 в 21:50
Forza Inter!!! ✊✊✊
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