«Наполи» забил три мяча в ворота «Интера»

В центральном матче 36-го тура Серии А «Наполи» играл против «Интера». Чемпионы, несмотря на отсутствие мотивации, доминировали в споре с финалистом Лиги чемпионов. Андре-Франк Замбо-Ангисса с разворота пробил рядом с дальней штангой. На 41-й минуте Роберто Гальярдини подвел гостей, получив вторую желтую карточку. Замбо-Ангисса добился своего после перерыва, и снова с разворота он стрелял, но уже результативно. В ответ Дензел Дюмфрис головой пробил над голкипером, но с ленточки мяч выбил защитник. Вскоре Ромелу Лукаку сыграл на опережение и переправил мяч в сетку после прострела Федерико Димарко. Спустя три минуты Джованни ди Лоренцо метров с 22 закрутил мяч в девятку и принес победу «Наполи». На последней минуте хозяева втроем вывалились на одного защитника, и Джанлука Гаэтано забил третий гол - 3:1.

«Наполи» давно чемпион, а «Интер» остается на третьей строчке, прервав победную серию.