«Интер» повесил ценник на Лаутаро Мартинеса на фоне интереса из АПЛ

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, если верить информации из прессы, находится на радарах клубов. На этом фоне итальянский клуб установил ценник на аргентинского форварда. Как сообщает Football Insider, «нерадзурри» будут готовы продать Мартинеса за 80 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Мартинес провёл за «Интер» 52 матча. В них нападающий записал на свой счёт 25 голов и 10 результативных передач на партнёров. За миланский клуб Лаутаро выступает с лета 2018 года.

Напомним, что на неделе «Интер» пробился в финал Лиги чемпионов. Там команда Симоне Индзаги будет играть против «Манчестер Сити». Игра пройдёт в Стамбуле 10 июня.