Сперцян: Хочу повторить путь Мхитаряна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признался, что хотел бы повторить путь армянского хавбека «Интера» Генриха Мхитаряна.

«Мхитарян – гордость всего армянского футбола сейчас. Конечно, хотелось бы повторить его путь. Нужно упорно работать и шаг за шагом идти к цели. Буду работать и идти к такому уровню, на котором сейчас играет Генрих», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний футболист «Интера» принял участие в 48 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Отметим, что Мхитарян вместе с «Интером» вышел в финал Лиги чемпионов, в котором встретится с «Манчестер Сити».