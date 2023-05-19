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Чемпионат Италии. Серия А

Агент – о будущем Онана: «Андре играет в сильнейшей команде Италии»

19 Мая 2023 • 21:19 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
1 2.80 X 3.30 2 2.55
21.05 19:00

Агент голкипера «Интера» Андре Онана высказался о возможном переходе своего клиента в другой клуб.

27-летний футболист попал в сферу интересов лондонского «Челси» и других грандов Премьер-лиги, что, впрочем, пока не нашло подтверждения.

«Трансферные слухи – это нормально, но сейчас я предпочитаю не говорить об этом, поскольку окно даже не открыто, а Андре полностью сосредоточен на футболе. Он играет в сильнейшей команде Италии, у него остаётся четыре года по контракту, и он счастлив в «Интере», – цитирует журналист Альфредо Педулла представителя камерунского вратаря.

В текущем сезоне Андре Онана сыграл 38 матчей за «нерадзурри», пропустив 30 голов.

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Интер Милан Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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