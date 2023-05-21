Индзаги – о поражении от «Наполи»: «У меня нет претензий к игрокам»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал неудачу в поединке с «Наполи».

«Нерадзурри» остались в меньшинстве в конце первого тайма после удаления Роберто Гальярдини. На 82-й минуте Ромелу Лукаку установил на табло счёт 1:1, но «Наполи» всё же забрал три очка, ответив голами на 86-й и 94-й минутах.

«Очень жаль. Мы не позволяли «Наполи» создавать много моментов, хоть у соперников и было преимущество по владению мячом. Я знал, что во втором тайме у нас будет больше пространства впереди, однако всё испортило нелепое удаление.

Очень обидно пропускать таким образом на 86-й минуте, когда играешь в меньшинстве. У меня нет претензий к игрокам – они сделали всё, что было в их силах», – поведал в интервью DAZN Индзаги.