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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги – о поражении от «Наполи»: «У меня нет претензий к игрокам»

21 Мая 2023 • 22:20 Комментировать (1)
Наполи
3:1
Интер Милан
окончен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал неудачу в поединке с «Наполи».

«Нерадзурри» остались в меньшинстве в конце первого тайма после удаления Роберто Гальярдини. На 82-й минуте Ромелу Лукаку установил на табло счёт 1:1, но «Наполи» всё же забрал три очка, ответив голами на 86-й и 94-й минутах.

«Очень жаль. Мы не позволяли «Наполи» создавать много моментов, хоть у соперников и было преимущество по владению мячом. Я знал, что во втором тайме у нас будет больше пространства впереди, однако всё испортило нелепое удаление.

Очень обидно пропускать таким образом на 86-й минуте, когда играешь в меньшинстве. У меня нет претензий к игрокам – они сделали всё, что было в их силах», – поведал в интервью DAZN Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Наполи
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Комментарии (1)
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InterSan
21 Мая 2023 в 22:34
К игрокам вопросов нет......к одному товарищу есть.
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