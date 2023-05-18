«ПСЖ» не готов удовлетворить требование «Наполи» по Осимхену

«Пари Сен-Жермен» вряд ли сможет позволить себе трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Результативная игра нигерийца помогла «Наполи» выиграть Серию А в текущем сезоне, однако в новой кампании клубу, вероятно, придётся обходиться без своего лидера атаки. На Осимхена нацелены многочисленные гранды европейского футбола, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Впрочем, по данным Фабриса Хокинса, парижане не станут платить за 24-летнего игрока 150 млн евро, которые запрашивает «Наполи». Кроме того, сам форвард предпочитает продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Виктор Осимхен возглавляет список бомбардиров Серии А с 23 голами в 29 матчах.