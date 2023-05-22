Инсайдер Романо: «Наполи» уже изучает варианты замены Спаллетти»

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил возможный уход главного тренера Лучано Спаллетти из «Наполи».

64-летний специалист, недавно приведший неаполитанцев к долгожданному чемпионству в Серии А, подогрел разговоры о своём уходе заявлениями после победы над «Интером» в воскресенье. Спаллетти намекнул на расставание с клубом, добавив также, что итоговое решение по данному вопросу уже принято. По информации Романо, наставник в самом деле всерьёз настроен уйти по окончании текущего сезона. «Наполи» уже занимается поисками замены.

Лучано Спаллетти возглавляет «Наполи» с 2021 года. Его контракт действует до конца сезона-2023/24.