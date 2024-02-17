​Клопп прокомментировал травмы игроков «Ливерпуля»

«Ливерпуль» в субботу разгромил «Брентфорд» со счётом 4:1. Ещё по ходу первого тайма Юрген Клопп сделал две перестановки в составе – травмы получили Кёртис Джонс и Диогу Жота. После игры немецкий специалист дал комментарий.

«Пока мы не знаем, насколько это серьёзно с Джонсом и Жотой. Но всё выглядит не очень хорошо для них обоих. Нам определённо не повезло. Также что-то почувствовал Дарвин Нуньес, но мы не уверены, есть ли у него какая-то проблема. Посмотрим. Нам никогда не было легко», - сказал Клопп TNT Sports.

На следующей неделе «Ливерпуль» проведёт два матча – против «Лутон Таун» в чемпионате и против «Челси» в финале Кубка лиги.