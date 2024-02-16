​Тренер «Брентфорда» верит в хороший результат против «Ливерпуля»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк дал комментарий перед матчем Премьер-лиги против «Ливерпуля».

«Нам предстоит встреча с лучшей командой лиги, находящейся в хорошей форме. У них есть топ-игроки и топ-тренер. Думаю, «Ливерпуль» - лучшая атакующая команда в лиге, ведь их очень сложно закрыть. Они комбинируют, делают навесы, идут один в один, они хороши на стандартах. Это будет серьёзный вызов, но мы готовы к этому и верим в себя. Мы верим, что сможем добиться результата», - сказал Франк на пресс-конференции.

Матч «Брентфорд» - «Ливерпуль» стартует 17 февраля в 15:30 по московскому времени.