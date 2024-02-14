Тони отказывается продлевать контракт с «Брентфордом», два клуба АПЛ следят за ситуацией

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони отказывается продлевать контракт со своей командой. По информации от Team Talk, лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл» активно следят за ситуацией вокруг 27-летнего англичанина.

Летом у Тони будет оставаться год по контракту с «Брентфордом», поэтому команда должна продать футболиста по скидке, чтобы не потерять через год бесплатно.

Напомним, первую половину сезона Тони пропустил из-за дисквалификации. После возвращения Айвен успел провести четыре матча в Английской премьер-лиге, где отметился тремя забитыми голами.