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Тони отказывается продлевать контракт с «Брентфордом», два клуба АПЛ следят за ситуацией

14 Февраля 2024 • 12:54 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
17.02 15:30

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони отказывается продлевать контракт со своей командой. По информации от Team Talk, лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл» активно следят за ситуацией вокруг 27-летнего англичанина.

Летом у Тони будет оставаться год по контракту с «Брентфордом», поэтому команда должна продать футболиста по скидке, чтобы не потерять через год бесплатно.

Напомним, первую половину сезона Тони пропустил из-за дисквалификации. После возвращения Айвен успел провести четыре матча в Английской премьер-лиге, где отметился тремя забитыми голами.

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БРЕНТФОРД ЛИВЕРПУЛЬ
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