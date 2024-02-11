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В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера

11 Февраля 2024 • 21:11 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
17.02 15:30

«Ливерпулю» предстоит найти замену Юргену Клоппу, который уйдёт в отставку по окончании текущего сезона.

Шорт-лист «красных» на данный момент возглавляет Хаби Алонсо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Впрочем, мерсисайдцам предстоит дождаться нового директора, прежде чем предпринимать конкретные действия по рулевому леверкузенского «Байера», интерес к которому также приписывается «Баварии».

Напомним, что Юрген Клопп лично объявил о своём решении уйти из «Ливерпуля» после завершения кампании. Немецкий наставник работает в клубе с 2015 года.

«Байер» Хаби Алонсо возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» на пять очков после победы в очном матче (3:0).

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