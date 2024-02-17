Клопп рассказал, что думает о Хаби Алонсо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о своём возможном преемнике Хаби Алонсо.

Именно рулевой леверкузенского «Байера» считается основным кандидатом на пост в «Ливерпуле», который Клопп оставит по окончании сезона.

«Хаби Алонсо проделывает невероятную работу. Даже если бы вы спросили меня о нём восемь недель назад, я бы ответил: «О боже!» Мы уже видим новое поколение в деле, и я бы сказал, что Алонсо особенно выделяется. Он просто исключительный тренер», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо немецкого специалиста.

«Байер» под руководством Хаби Алонсо лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, на пять очков опережая «Баварию». Также «фармацевты» продолжают участие в Лиге Европы и Кубке Германии.