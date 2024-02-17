Жота получил травму в матче с «Брентфордом», игрок рискует пропустить финал Кубка лиги

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота получил травму в матче против «Брентфордом» в Английской премьер-лиге. Под конец первого тайма португалец получил удар по колену, после чего футболиста увели с поля на носилках.

Напомним, что через неделю «Ливерпулю» предстоит сыграть в финале Кубка лиги с лондонским «Челси». В ближайшее время Жота пройдёт тесты, которые покажут, сможет ли португалец принять участие в решающем матче кубка.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги 27-летний Жота отметился 9 голами и 3 результативными передачами. Нападающий присоединился к команде Юргена Клоппа летом 2020 года из «Вулверхэмптона».