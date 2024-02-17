Клопп высказался после крупной победы «Ливерпуля»

В субботу «Ливерпуль» крупно – со счётом 4:1 – обыграл на выезде «Брентфорд». Комментарий после игры дал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«У нас смешанные эмоции, ведь мы потеряли игроков с травмами. Но то, что ребята сделали после 15 минут, было исключительным против команды, настроенной раздражать тебя. Восемнадцатый раз мяч после стандарта летит в твою штрафную… Тут не обходится без удачи, а также без вратаря, который провёл невероятную игру.

Мы показали хорошую игру с определённого момента. Мы контролировали соперника насколько, насколько могли, и мы этому рады. У нас 57 очков, и через несколько дней следующая игра», - сказал Клопп TNT Sports.