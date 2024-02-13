«Ливерпуль» пытался подписать молодую звезду Ла Лиги в январе

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо мог продолжить карьеру в Англии.

В январе слухи связывали японца с возможным переходом в один из европейских грандов – в числе претендентов назывались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». По информации журналиста Маттео Моретто, интерес мерсисайдцев был вполне конкретным, и клуб действительно делал предложение «Реал Сосьедаду», но так и не смог провернуть сделку. Недавно 22-летний футболист продлил своё соглашение до 2029 года.

В активе Такефусы Кубо шесть забитых голов и четыре ассиста в 27 поединках нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.