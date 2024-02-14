Наставник «Брентфорда» не думает об уходе из клуба, им интересовался «Ливерпуль»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк намерен продолжить дальше свою работу в клубе.

Специалист в интервью Mirror заявил, что счастлив в лондонской команде и не планирует уходить в другой клуб. Ранее сообщалось, что в услугах 50-летнего специалиста заинтересован «Ливерпуль», который ищет замену Юргену Клоппу.

- Я счастлив быть здесь. Собираюсь ли остаться в «Брентфорде» навсегда? Возможно, но, вероятно, этому не суждено быть. В дальнейшем всё может случиться. Но я точно знаю, что счастлив в этом клубе, - сказал Франк.

Датчанин является главным тренером «Брентфорда» с 2018 года. В прошлом сезоне лондонский клуб занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В нынешнем сезоне «Брентфорд» идёт на 14-м месте, набрав 25 очков.