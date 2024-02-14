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Наставник «Брентфорда» не думает об уходе из клуба, им интересовался «Ливерпуль»

14 Февраля 2024 • 10:26 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
17.02 15:30

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк намерен продолжить дальше свою работу в клубе.

Специалист в интервью Mirror заявил, что счастлив в лондонской команде и не планирует уходить в другой клуб. Ранее сообщалось, что в услугах 50-летнего специалиста заинтересован «Ливерпуль», который ищет замену Юргену Клоппу.

- Я счастлив быть здесь. Собираюсь ли остаться в «Брентфорде» навсегда? Возможно, но, вероятно, этому не суждено быть. В дальнейшем всё может случиться. Но я точно знаю, что счастлив в этом клубе, - сказал Франк.

Датчанин является главным тренером «Брентфорда» с 2018 года. В прошлом сезоне лондонский клуб занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В нынешнем сезоне «Брентфорд» идёт на 14-м месте, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брентфорд Томас Франк ещё теги

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БРЕНТФОРД ЛИВЕРПУЛЬ
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