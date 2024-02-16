Стало известно, какую травму получил Алиссон

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер выбыл из строя из-за травмы.

Как стало известно ранее, бразилец не попал в заявку на предстоящий матч Премьер-лиги против «Брентфорда». По информации инсайдера Фабрицио Романо, 31-летний вратарь «красных» травмировал подколенное сухожилие. В субботу состоится обследование, которое выявит степень серьёзности повреждения и сроки восстановления звезды мерсисайдцев.

Алиссон Бекер провёл 24 матча в текущем сезоне, пропустив в них 21 гол и девять раз сыграв «на ноль».

Матч «Брентфорд» – «Ливерпуль» состоится 17 февраля в 15:30 по московскому времени.