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Стало известно, какую травму получил Алиссон

16 Февраля 2024 • 22:08 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
1 5.20 X 4.50 2 1.60
Через 16 ч. 39 мин.

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер выбыл из строя из-за травмы.

Как стало известно ранее, бразилец не попал в заявку на предстоящий матч Премьер-лиги против «Брентфорда». По информации инсайдера Фабрицио Романо, 31-летний вратарь «красных» травмировал подколенное сухожилие. В субботу состоится обследование, которое выявит степень серьёзности повреждения и сроки восстановления звезды мерсисайдцев.

Алиссон Бекер провёл 24 матча в текущем сезоне, пропустив в них 21 гол и девять раз сыграв «на ноль».

Матч «Брентфорд» – «Ливерпуль» состоится 17 февраля в 15:30 по московскому времени.

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БРЕНТФОРД ЛИВЕРПУЛЬ
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