​Клопп завоевал 10 наград тренеру месяца в АПЛ – больше только у трёх человек

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги по итогам января. Для немецкого специалиста это десятая такая награда.

По количеству призов тренеру месяца в АПЛ Юрген Клопп настиг Дэвида Мойеса на четвёртой строчке. Больше таких наград завоевали только три тренера – Хосеп Гвардиола (11), Арсен Венгер (15) и Алекс Фергюсон (27).

Напомним, что «Ливерпуль» выиграл все три январских матча Премьер-лиги, забивая в них по четыре гола – 4:2, 4:0, 4:1.

Несколько недель назад Юрген Клопп объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона.