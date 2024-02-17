Клопп: «Буду удивлён, если Мбаппе перейдёт в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о возможном переходе в команду нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который покинет свой клуб по окончании сезона.

«Понятия не имею, почему пресса связывает Мбаппе с переходом в «Ливерпуль». Я буду удивлён, если трансфер Килиана состоится, но я сейчас не вовлечён в эту ситуацию. Думаю, сделка будет сложной для многих топ-клубов из-за зарплаты и подписного бонуса», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Юрген несколько недель назад объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. Фаворитом на трансфер Мбаппе считается мадридский «Реал».