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Клопп: «Буду удивлён, если Мбаппе перейдёт в «Ливерпуль»

17 Февраля 2024 • 11:34 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
1 4.60 X 4.50 2 1.67
Через 2 ч. 32 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о возможном переходе в команду нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который покинет свой клуб по окончании сезона.

«Понятия не имею, почему пресса связывает Мбаппе с переходом в «Ливерпуль». Я буду удивлён, если трансфер Килиана состоится, но я сейчас не вовлечён в эту ситуацию. Думаю, сделка будет сложной для многих топ-клубов из-за зарплаты и подписного бонуса», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Юрген несколько недель назад объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. Фаворитом на трансфер Мбаппе считается мадридский «Реал».

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