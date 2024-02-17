​Салах приблизился к Холанну в гонке бомбардиров АПЛ

Программу 25-го тура чемпионата Англии открывал матч между «Брентфордом» и «Ливерпулем». Команда Юргена Клоппа добилась крупной гостевой победы со счётом 4:1. Один из голов на свой счёт записал Мохамед Салах, который восстановился после проблем со здоровьем.

Теперь на счету Салаха 15 голов в нынешнем сезоне Премьер-лиги. В рейтинге бомбардиров он вплотную приблизился к Эрлингу Холанну из «Манчестер Сити» - норвежец наколотил 16 мячей.

Стоит сказать, что «Манчестер Сити» свой матч тура проведёт в субботу вечером – против «Челси». Не пропустите текстовую трансляцию этого поединка