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Гвардиола уверен, что Клопп вернётся к работе

14 Февраля 2024 • 20:04 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
17.02 15:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Клопп в январе объявил, что по окончании сезона покинет пост главного тренера «Ливерпуля».

- Я уверен, что он вернётся к работе. Не знаю, когда точно, он сам это решит. Клопп немного отдохнёт, расслабится, а потом задумается, что делать дальше, - приводит слова Гвардиолы This is Anfield.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. В 2019 году он вместе с «красными» выиграл Лигу чемпионов, а на следующий год – чемпионат Англии.

В текущем сезоне «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 54 очка в 24 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
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