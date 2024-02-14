Гвардиола уверен, что Клопп вернётся к работе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Клопп в январе объявил, что по окончании сезона покинет пост главного тренера «Ливерпуля».

- Я уверен, что он вернётся к работе. Не знаю, когда точно, он сам это решит. Клопп немного отдохнёт, расслабится, а потом задумается, что делать дальше, - приводит слова Гвардиолы This is Anfield.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. В 2019 году он вместе с «красными» выиграл Лигу чемпионов, а на следующий год – чемпионат Англии.

В текущем сезоне «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 54 очка в 24 турах.