Клопп: Я каждую неделю думаю о чемпионской гонке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем сезоне Английской премьер-лиги.

«Я каждую неделю думаю об этом, но «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Арсенал» тоже находятся в гонке. Две недели назад у нас не было никаких проблем с составом, но сейчас нам не хватает футболистов, поэтому может произойти все что угодно», — цитирует Клоппа ВВС.

В настоящий момент «Ливерпуль» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 54 очка. Ближайшим преследователем мерсисайдцев является «Манчестер Сити», в активе которого 52 балла и одна игра в запасе.

Следующим соперником «Ливерпуля» в АПЛ станет «Брентфорд».