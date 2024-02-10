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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: Я каждую неделю думаю о чемпионской гонке

10 Февраля 2024 • 22:04 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
17.02 15:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем сезоне Английской премьер-лиги.

«Я каждую неделю думаю об этом, но «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Арсенал» тоже находятся в гонке. Две недели назад у нас не было никаких проблем с составом, но сейчас нам не хватает футболистов, поэтому может произойти все что угодно», — цитирует Клоппа ВВС.

В настоящий момент «Ливерпуль» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 54 очка. Ближайшим преследователем мерсисайдцев является «Манчестер Сити», в активе которого 52 балла и одна игра в запасе.

Следующим соперником «Ливерпуля» в АПЛ станет «Брентфорд».

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Тоттенхэм Ливерпуль Арсенал Лондон Юрген Клопп Астон Вилла ещё теги

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