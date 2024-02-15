«Брентфорд» подписал лучшего бомбардира чемпионата Бельгии

Нападающий «Брюгге» Игор Тьяго продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Игрок заключил соглашение с «Брентфордом». Контракт рассчитан до 2029 года, сам игрок присоединится к клубу летом, сообщает пресс-служба «Брентфорда». Сумма трансфера составила примерно 30 миллионов фунтов.

Игор является лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, забив в 24 матчах 16 голов. Также на его счету две результативные передачи.

«Брентфорд» после 23 туров занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков. В следующем туре «пчёлы» на своем поле примут «Ливерпуль». Встреча состоится 17 февраля и начнётся в 15:30 по московскому времени.