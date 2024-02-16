​Клопп – тренер месяца в АПЛ

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги по итогам января. Соответствующая информация размещена на страницах официального сайта АПЛ.

Стоит сказать, что Клопп выиграл награду лучшему тренеру месяца в АПЛ впервые с мая 2021 года.

В январе «Ливерпуль» провёл в чемпионате Англии три матча. В каждом из них мерсисайдцы забивали четыре гола и побеждали. Команда Клоппа обыгрывала «Ньюкасл» (4:2), «Борнмут» (4:0) и «Челси» (4:1).

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 17 февраля – против «Брентфорда» на выезде. На текущий момент «красные» занимают первое место в турнирной таблице.