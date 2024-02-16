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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп – тренер месяца в АПЛ

16 Февраля 2024 • 15:15 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
1 5.20 X 4.50 2 1.60
Через 23 ч. 34 мин.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги по итогам января. Соответствующая информация размещена на страницах официального сайта АПЛ.

Стоит сказать, что Клопп выиграл награду лучшему тренеру месяца в АПЛ впервые с мая 2021 года.

В январе «Ливерпуль» провёл в чемпионате Англии три матча. В каждом из них мерсисайдцы забивали четыре гола и побеждали. Команда Клоппа обыгрывала «Ньюкасл» (4:2), «Борнмут» (4:0) и «Челси» (4:1).

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 17 февраля – против «Брентфорда» на выезде. На текущий момент «красные» занимают первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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