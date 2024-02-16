​Клопп: «Салах вернулся»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами в преддверии матча Премьер-лиги против «Брентфорда». Немецкий специалист высказался о готовности звёздного форварда Мохамеда Салаха.

«Мо вернулся к полноценным тренировкам, так что, конечно, он готов», - сказал Клопп журналистам.

«Трент? Нам нужно кое-что прояснить, посмотрим, когда он сможет вернуться. Конате больше не дисквалифицирован, Гомес в форме, Брэдли вернулся, Алиссон вернулся, Тьяго – нет», - отметил немецкий тренер.

Матч Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Ливерпулем» стартует 17 февраля в 15:30 по московскому времени.