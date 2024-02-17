Салах вернулся и решил: гол+пас Мохамеда позволили «Ливерпулю» разгромить «Брентфорд»

«Ливерпуль» и «Брентфорд» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 25-го тура АПЛ состоялся 17 февраля на стадионе «Брентфорд».

Единоличным лидером АПЛ «Ливерпуль» добрался до Брентфорда и намерен был там это звание терять. Хотя гостевые игры против «шершней» для «красных» проходят сложно – в последний раз вот было поражение 1:3. И в этот раз очень мощно начал матч «Брентфорд», накатил серией резких атак, Тони был активен, удары летели, но по-настоящему Келлехеру вступить в дело не пришлось. А вот первый выпад «Ливерпуля» получился очень опасным.

Конор Брэдли смело пошел вперёд, обыгрался с Диасом и коварно пробил из-под опекуна в ближний угол. Флеккен потащил, а с добивания Жота с острого угла опять послал мяч в голкипера. Следом уже сам Диогу воротам угрожал, после остроумной передачи Робертсона с фланга, мощно лупанув под перекладину. Флеккен и здесь выиграл дуэль у форварда, парировав удар. А для лучшего игрока января в АПЛ матч вскоре закончится. Диогу Жота получит травму и покинет поле на 44-й минуте.

Зато Мохамед Салах вновь окажется на зелёном газоне, заменив как раз Жоту. Десятью минутами ранее «Ливерпуль» ещё потеряет Кёртиса Джонса из-за травмы, а между этими неприятными событиями случится очень даже приятное. Ван Дейк просто вынес мяч из своей штрафной площади, Жота поборолся и на ход Нуньесу. Дарвин вывалился на рандеву с Флеккеном и подсёк мяч над ним – 0:1. В перерыве Клопп сделал ещё одну замену (уже третью!), отправив отдыхать автора гола – вместо Дарвина вышел Гакпо.

А на исходе часа игрового времени «Ливерпуль» увеличил преимущество в счёте. Послеовал вынос к центру поля, там верх выиграли «красные». Гравенберх сыграл на Салаха, Мохамед остроумной передачей нашёл Макаллистера в штрафной площади. Между ног Коллинзу прокинул мяч Алексис и далее носком ткнул мяч точно в сетку – 0:2. Мастерски разобрался.

Прошло ещё 12 минут и теперь уже результативное слово сказал сам Салах. К ассисту он добавил гол, сотканный на индивидуальном мастерстве. Скидку Гакпо Мохамед обработал, прошёл Келлехера, не дал приблизиться второму защитнику и чётко пробил в дальний угол – 0:3. Правда, хозяева быстро ответили. Вскоре Айван Тони подкараулил отскок от Келлехера после удара Регилона и дослал мяч по назначению – 1:3.

Однако «Ливерпуль» всё же соорудил разгром. После выноса Гомеса Коллинх умудрился махнуть ногой мимо мяча, Диас проткнул мяч на ход Гакпо и Коди осталось лишь прошить голкипера – 1:4. Уверенная победа «красных»! «Ливерпуль» переиграл «Брентфорд» за счёт результативных действий Салаха и остался на вершине турнирной таблицы. Но по потерянным очкам «Манчестер Сити» всё ещё первый.