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​Салах – в запасе: «Ливерпуль» объявил состав на матч с «Брентфордом»

17 Февраля 2024 • 14:36 Комментировать
Брентфорд
0:0
Ливерпуль
1 4.60 X 4.50 2 1.67
1-й тайм

В субботу «Ливерпуль» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Брентфорда». Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп включил в стартовый состав таких футболистов:

Келлехер, Робертсон, Конате, ван Дейк, Брэдли, Эндо, Джонс, Макаллистер, Нуньес, Диас, Жота.

Отметим, что восстановившийся после проблем со здоровьем Мохамед Салах начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Ливерпулем» стартует  15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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БРЕНТФОРД ЛИВЕРПУЛЬ
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