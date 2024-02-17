​Салах – в запасе: «Ливерпуль» объявил состав на матч с «Брентфордом»

В субботу «Ливерпуль» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Брентфорда». Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп включил в стартовый состав таких футболистов:

Келлехер, Робертсон, Конате, ван Дейк, Брэдли, Эндо, Джонс, Макаллистер, Нуньес, Диас, Жота.

Отметим, что восстановившийся после проблем со здоровьем Мохамед Салах начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Ливерпулем» стартует 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.