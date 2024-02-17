«Вулверхэмптон» хочет продать Нету за рекордные деньги

«Вулверхэмптон» планирует продать своего вингера Педру Нету за рекордные для клуба деньги. По информации от Standard, «волки» хотят выручить за 23-летнего португальца минимум 70 миллионов евро.

Отметим, что в услугах Нету заинтересован целый ряд топ-клубов Английской премьер-лиги. Помимо лондонского «Арсенала» футболист интересен «Тоттенхэму» и «Ливерпулю». Фаворитами на трансфер ранее считались «канониры».

Нету ранее выступал в итальянской Серии А за римский «Лацио». В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги футболист отметился двумя забитыми голами и восемью результативными передачами.